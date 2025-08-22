Juegos Panamericanos Junior: Venezuela conquistó cinco medallas doradas en la jornada del jueves

La delegación de Venezuela conquistó cinco medallas doradas durante la jornada del jueves 21 de agosto en los Juegos Panamericanos Junior de La Asunción 2025.

Ángel Rodríguez (88kg) se convirtió en campeón en pesas y logró récord panamericano junior tras tener un arranque de 161kg y un envión de 192kg (total de 353kg).

Alexa Álvarez (53kg) venció 11-0 a Yusmy Chaparro de Colombia en lucha libre femenina y sumó la octava medalla de oro para el país. Por su parte, Astrid Montero (61kg) derrotó 12-1 a María Santana de Cuba en la misma disciplina para asegurar la novena presea dorada.

Finalmente, Gilbery García (68kg) también se unió a la fiesta en la lucha libre femenina y ganó el oro. Cabe destacar que Joaquín Sánchez (84kg) se había colgado la medalla dorada en Kumite (Karate-Do).

Venezuela se encuentra en el noveno puesto del medallero con 40 medallas en total (11 de oro, 12 de plata y 17 de bronce).

Noticia al Día