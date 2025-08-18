Juegos Panamericanos Junior: Venezuela se lleva oro en tenis de mesa mixto

La delegación venezolana celebró con orgullo una nueva conquista dorada en los Juegos Panamericanos Junior, a través del extraordinario desempeño de la dupla: Carlos Ríos y Dakota Ferrer, quienes se alzaron con la medalla de oro en la modalidad de dobles mixtos.

Los representantes de Venezuela alcanzaron el máximo lugar del podio tras vencer a la pareja puertorriqueña conformada por Kristal Meléndez y Enrique Ríos.

El encuentro se disputó en el recinto de la Federación Paraguaya de Tenis de Mesa, mantuvo la tensión hasta el último set.

Con parciales de 11-5, 9-11, 9-11, 11-8 y 11-8, la dupla venezolana demostró temple, estrategia y una conexión impecable que les permitió revertir el marcador y sellar su victoria en 45 minutos de juego intenso.

Este triunfo representa no solo una medalla para el país, sino también el reflejo del crecimiento sostenido del tenis de mesa venezolano en el ámbito internacional.

Ríos y Ferrer, ambos formados en el sistema nacional de desarrollo deportivo, consolidan su lugar como referentes de la disciplina.