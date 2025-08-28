La final de Champions para la nueva temporada cambia de horario

La Uefa anunció este jueves un cambio histórico en el calendario de su principal competición: a partir de esta temporada, la final de la Champions League se disputará a las 18:00 horas (CET), es decir, 12 del mediodía en Venezuela,

La medida, que se aplicará desde la final de esta campaña, programada para el sábado 30 de mayo de 2026 en el Puskás Aréna de Budapest, el cual busca mejorar la experiencia general del día de partido para aficionados, clubes y ciudades anfitrionas, además de ampliar la audiencia televisiva y digital a escala global.

Según el organismo, el nuevo horario permitirá facilitar el acceso al transporte público y mejorar la seguridad tras el partido, crear un ambiente más familiar y accesible para niños y jóvenes, optimizar la logística y operaciones de las ciudades anfitrionas, aumentar el impacto económico positivo al extender las celebraciones y ajustarse a una franja horaria más favorable para la retransmisión internacional.

La Uefa destacó que este cambio busca colocar al aficionado en el centro de la planificación, haciendo del partido más importante del fútbol de clubes una experiencia inclusiva, cómoda y memorable para todos los involucrados.

