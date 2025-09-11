Jueves 11 de septiembre de 2025
La final de la Uefa Champions League 2027 se jugará en el estadio Metropolitano

La UEFA descartó el histórico San Siro el año pasado, a pesar de dar a la ciudad de Milán tiempo adicional para cumplir con los requisitos de organización

Por Christian Coronel

La final de la Uefa Champions League 2027 se jugará en el estadio Metropolitano, casa del Atlético de Madrid. La UEFA eligió el recinto este jueves para albergar el partido estelar que originalmente estaba previsto en San Siro, en Milán.

El Metropolitano, inaugurado en 2017, ya fue sede de la final de la Champions en 2019, cuando el Liverpool venció 2-0 al Tottenham. Para la final de 2027, la Real Federación Española de Fútbol propuso el estadio del Atlético y Azerbaiyán presentó su candidatura con el Estadio Olímpico de Bakú.

A su vez, descartó el histórico San Siro el año pasado, a pesar de dar a la ciudad de Milán tiempo adicional para cumplir con los requisitos de organización.

La Uefa quería que Milán garantizara que el estadio Giuseppe Meazza estaría disponible durante las obras de renovación previstas, entre la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 y los partidos de la Eurocopa 2032, que Italia coorganizará con Turquía.

Atlético habrá acogido la final dos veces desde que el ahora renovado estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid la albergara por última vez en 2010. El Real Madrid ha emprendido acciones legales contra la UEFA desde 2021, cuando el club fue uno de los impulsores del proyecto de la Superliga, que fracasó a las 48 horas de su lanzamiento.

Noticia al Día / Euronews

