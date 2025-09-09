La Vinotinto presenta su 11 inicial para el duelo decisivo ante Colombia

La Vinotinto presentó su 11 inicial para el duelo decisivo ante Colombia de este martes 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín.

Rafa Romo, Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, José "Brujo" Martínez, Telasco Segovia, Eduard Bello, Yeferson Soteldo, Josef Martínez y Salomón Rondón son los 11 ‘guerreros’ que buscarán el pase al repechaje.

El equipo de Fernando "Bocha" Batista se ubica en el séptimo puesto de la tabla de clasificación (un punto más que Bolivia, que enfrentará a Brasil en El Alto).

𝐗𝐈 𝐕𝐈𝐍𝐎𝐓𝐈𝐍𝐓𝐎 🇻🇪



Los elegidos para enfrentar a Colombia en nuestra 𝐂𝐀𝐒𝐀.



𝑴𝒊𝒍𝒍𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒋𝒖𝒏𝒕𝒐𝒔 🫂#SiempreVinotinto pic.twitter.com/9LtnuFJqFD — La Vinotinto (@SeleVinotinto) September 9, 2025

