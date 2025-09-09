Martes 09 de septiembre de 2025
Deportes

La Vinotinto presenta su 11 inicial para el duelo decisivo ante Colombia

El equipo de Fernando "Bocha" Batista se ubica en el séptimo puesto de la tabla de clasificación (un punto más que Bolivia, que enfrentará a Brasil en El Alto)

Por Christian Coronel

La Vinotinto presenta su 11 inicial para el duelo decisivo ante Colombia
La Vinotinto presentó su 11 inicial para el duelo decisivo ante Colombia de este martes 9 de septiembre en el estadio Monumental de Maturín.

Rafa Romo, Jon Aramburu, Wilker Ángel, Nahuel Ferraresi, Miguel Navarro, José "Brujo" Martínez, Telasco Segovia, Eduard Bello, Yeferson Soteldo, Josef Martínez y Salomón Rondón son los 11 ‘guerreros’ que buscarán el pase al repechaje.

El equipo de Fernando "Bocha" Batista se ubica en el séptimo puesto de la tabla de clasificación (un punto más que Bolivia, que enfrentará a Brasil en El Alto).

Noticias Relacionadas

Nacionales

Llegan a Venezuela 300 mil vacunas BCG para proteger a población infantil

Este programa de vacunación masiva no solo busca reducir la morbilidad y mortalidad infantil, sino también prevenir brotes epidémicos y evitar el colapso de los servicios sanitarios
Al Dia

Así le ha ido a la Vinotinto en casa frente a Colombia

La última vez que la Vinotinto derrotó a Colombia como local en un premundial fue el 26 de marzo de 2013 en el camino hacia el Mundial Brasil 2014
Deportes

Moto policial provoca accidente en la Vuelta a Venezuela

A pocos metros del sprint final, una moto policial interrumpió la competencia llevándose por delante a competidores
Deportes

Barcelona anuncia que el duelo ante Valencia se disputará en el Estadio Johan Cruyff

El recinto de Montjuïc no estará disponible para el estreno como local del Barcelona en LaLiga, puesto que el 12 de septiembre actúa el cantante Post Malone


