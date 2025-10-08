La Vinotinto ya entrena para sus amistosos ante Argentina y Belice

La Vinotinto realizó su primer entrenamiento oficial como parte de la preparación para los próximos encuentros amistosos frente a Argentina y Belice, programados para este mes.

Bajo la dirección técnica de Oswaldo Vizcarrondo, el equipo se concentró en territorio estadounidense, donde se llevaron a cabo sesiones tácticas y físicas con énfasis en la cohesión grupal y el análisis estratégico de los rivales.

Estos amistosos forman parte del calendario de preparación para el nuevo proceso mundialista, y además representan una oportunidad clave para evaluar nuevas incorporaciones, afinar el sistema de juego y fortalecer el espíritu competitivo del grupo.

La Vinotinto enfrentará a Argentina, actual campeón mundial, el 10 de octubre. Posteriormente, el 14 se medirá ante Belice, en un encuentro que permitirá rotar piezas y consolidar variantes tácticas.

