Lakers supera a Jazz con suspenso

En la jornada del domingo 1 de diciembre de NBA, Lakers de Los Ángeles derrotó 105-104 al Jazz de Utah en el Delta Center de Salt Lake City, en un choque que estuvo apretado sobre el final.

Anthony Davis dominó la pintura y fue el más importante en la victoria de la novena angelina al anotar 33 puntos y tomar 11 rebotes. Lebron James sirvió de complemento con 27 puntos, cinco rebotes y 14 asistencias.

Por Jazz, sobresalieron el finlandés Lauri Markaneen con 22 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias y John Collins con sus 21 puntos, nueve rebotes y tres asistencias.

Al final del partido aconteció algo inusual, debido a que el entrenador del Jazz pidió tiempo antes de que Collin Sexton anotase la canasta ganadora, impidiéndole al equipo irse arriba en el marcador a falta de un segundo para acabar el encuentro.

Con este resultado, Lakers de Los Ángeles se posiciona en la sexta plaza de la Conferencia Oeste con un registro de 12-8. Por otro lado, Jazz de Utah se encuentra en el decimocuarto peldaño de la misma conferencia con un 4-16 de récord.

Resto de la jornada

Magic de Orlando 100-92 Nets de Brooklyn

Pacers de Indiana 121-136 Griezzlies de Memphis

Heat de Miami 116-119 Raptors de Toronto

Pelicans de Nueva Orleans 85-118 Knicks de Nueva York

Celtics de Boston 111-115 Cavaliers de Cleveland

Thunder de Oklahoma City 116-119 Rockets de Houston

Spurs de San Antonio 127-125 Kings de Sacramento

Mavericks de Dallas 137-131 Trail Blazers de Portland

Nuggets de Denver 122-126 Clippers de Los Ángeles

Lee también: Cavaliers conserva el primer lugar del Este tras derrotar a Celtics

Noticia Al Día/NBA

Fernando Luzardo/Pasante