Viernes 19 de septiembre de 2025
Lakers supera a Jazz con suspenso

En la jornada del domingo 1 de diciembre de NBA, Lakers de Los Ángeles derrotó 105-104 al Jazz de Utah…

Lakers supera a Jazz con suspenso
En la jornada del domingo 1 de diciembre de NBA, Lakers de Los Ángeles derrotó 105-104 al Jazz de Utah en el Delta Center de Salt Lake City, en un choque que estuvo apretado sobre el final.

Anthony Davis dominó la pintura y fue el más importante en la victoria de la novena angelina al anotar 33 puntos y tomar 11 rebotes. Lebron James sirvió de complemento con 27 puntos, cinco rebotes y 14 asistencias.

Por Jazz, sobresalieron el finlandés Lauri Markaneen con 22 puntos, siete rebotes y cuatro asistencias y John Collins con sus 21 puntos, nueve rebotes y tres asistencias.

Al final del partido aconteció algo inusual, debido a que el entrenador del Jazz pidió tiempo antes de que Collin Sexton anotase la canasta ganadora, impidiéndole al equipo irse arriba en el marcador a falta de un segundo para acabar el encuentro.

Con este resultado, Lakers de Los Ángeles se posiciona en la sexta plaza de la Conferencia Oeste con un registro de 12-8. Por otro lado, Jazz de Utah se encuentra en el decimocuarto peldaño de la misma conferencia con un 4-16 de récord.

Resto de la jornada

  • Magic de Orlando 100-92 Nets de Brooklyn
  • Pacers de Indiana 121-136 Griezzlies de Memphis
  • Heat de Miami 116-119 Raptors de Toronto
  • Pelicans de Nueva Orleans 85-118 Knicks de Nueva York
  • Celtics de Boston 111-115 Cavaliers de Cleveland
  • Thunder de Oklahoma City 116-119 Rockets de Houston
  • Spurs de San Antonio 127-125 Kings de Sacramento
  • Mavericks de Dallas 137-131 Trail Blazers de Portland
  • Nuggets de Denver 122-126 Clippers de Los Ángeles

La fuerza del karate tradicional Shotokan escribió una nueva historia en el Zulia

La fuerza del karate tradicional Shotokan escribió una nueva historia en el Zulia

Atletas rusos y bielorrusos competirán como "neutrales" en Olímpicos de invierno

El Comité Ejecutivo habló de los numerosos conflictos bélicos que se desarrollan en el mundo y destacó la importancia del deporte como vehículo de la paz
Batista tras su salida de la Vinotinto: “Todavía con ese luto deportivo”

El técnico argentino compartió su malestar en la radio deportiva de su país

