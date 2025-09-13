Sábado 13 de septiembre de 2025
Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia

El número ’10’ se quedó en el gimnasio realizando tratamiento específico y diferenciado para mejorar de sus problemas físicos

Por Christian Coronel

Lamine Yamal presenta molestias físicas y se perderá el partido frente a Valencia
La joya española Lamine Yamal presentó molestias físicas y no disputará el partido de este domingo 14 de septiembre entre Barcelona y Valencia en el estadio Johan Cruyff.

Yamal, uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro 2025, no saltó a entrenar junto a sus compañeros por unas molestias en el pubis y es duda también para el debut en Champions en Newcastle.

El flamante número ’10’ se quedó en el gimnasio realizando tratamiento específico y diferenciado para mejorar de sus problemas físicos que lo aquejan.

Cabe recordar que Lamine Yamal ya tuvo molestias en la espalda durante el parón de selecciones con España, pero el atacante participó en los dos partidos contra Bulgaria y Turquía.

Asimismo, Flick se quejó con dureza acerca del minutaje de Lamine en este parón de selecciones, en partidos en los que España dominó con claridad.

Los otros ausentes en la sesión fueron Gavi, que sigue con su tratamiento conservador en la rodilla derecha para intentar solucionar sus molestias, y Alejandro Balde, lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

Noticia al Día / Mundo Deportivo

