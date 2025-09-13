La joya española Lamine Yamal presentó molestias físicas y no disputará el partido de este domingo 14 de septiembre entre Barcelona y Valencia en el estadio Johan Cruyff.

Yamal, uno de los favoritos para ganar el Balón de Oro 2025, no saltó a entrenar junto a sus compañeros por unas molestias en el pubis y es duda también para el debut en Champions en Newcastle.

El flamante número ’10’ se quedó en el gimnasio realizando tratamiento específico y diferenciado para mejorar de sus problemas físicos que lo aquejan.

Cabe recordar que Lamine Yamal ya tuvo molestias en la espalda durante el parón de selecciones con España, pero el atacante participó en los dos partidos contra Bulgaria y Turquía.

Asimismo, Flick se quejó con dureza acerca del minutaje de Lamine en este parón de selecciones, en partidos en los que España dominó con claridad.

Los otros ausentes en la sesión fueron Gavi, que sigue con su tratamiento conservador en la rodilla derecha para intentar solucionar sus molestias, y Alejandro Balde, lesionado en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

“Lamine Yamal no estará disponible. Se fue con la selección con dolor y no entrenó. Le dieron analgésicos para jugar. Tenían como mínimo tres goles de ventaja en cada partido y jugó 73 minutos y 79, y entre los partidos no pudo entrenar. Eso no es cuidar al jugador. Estoy muy… pic.twitter.com/Jd20G0tbpR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 13, 2025

Noticia al Día / Mundo Deportivo