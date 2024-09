Lando Norris lidera las primeras pruebas del Gran Premio de Singapur

El piloto británico de McLaren, Lando Norris, lideró las primeras pruebas del Gran Premio de Singapur, el cual se disputará este domingo 22 de septiembre.

Norris confirmó su buen inicio, liderando la clasificación de los Libres 2 del GP de Singapur de F1 tras el primer día, con Charles Leclerc cerca a solo 58 milésimas.

A su vez, Carlos Sainz Jr. terminó tercero y no pudo completar un buen giro en su intento de simulación de ‘qualy’ y se quedó a 0”629, lejos de los mejores.

"Ha sido un inicio de fin de semana complicado. Ya en los primeros entrenamientos libres he podido sentir que había algo en los frenos que no iba del todo bien y parece que lo hemos arrastrado a la segunda sesión, por lo que me ha costado exprimir al máximo ambas sesiones" expresó el español.

"Al margen de eso, el coche parece estar en buen sitio. Confío en que podremos averiguar qué ha pasado hoy y dar un gran paso adelante mañana", finalizó.

Hasta ahora, se visualiza una pelea de tres, sin embargo; Oscar Piastri (quinto) está llamado a pelear la carrera. Por su parte, los Red Bull ("Checo" Pérez y Max Verstappen) quedaron muy lejos en esta prueba (octavo y decimoquinto) y será difícil para ellos.

