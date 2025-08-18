Las reinas que conquistan el ring estadounidense de la lucha libre

World Wrestling Entertainment (WWE) es una empresa estadounidense de medio y/o entretenimiento, integrada especialmente por el espacio de la lucha libre profesional. WWE también ha variado en otros campos, incluidos el cine y el fútbol americano, entre otros mercados.

A su vez, es la promoción de lucha libre más grande del mundo, siendo vista en más de 150 naciones, mientras que sus grabaciones constituyen un porcentaje significativo de la historia visual completa de la lucha libre mundial.

En la empresa no solo destacan las figuras masculinas, también las figuras femeninas, quienes han logrado grandes hazañas. Actualmente, su trabajo es reconocido en el documental estrenado en la plataforma de streaming Netflix el día 29 de julio, que muestra el detrás de escena de las superestrellas y el personal de la WWE, incluyendo la evolución del área femenina.

¿Quienes son las estrellas de este documental?

Campeonas actuales:

Naomi

Trinity McRay-Fatu (37 años), conocida en el mundo de la lucha como Naomi, es una luchadora profesional y bailarina estadounidense que se presenta en la marca Raw, donde en la actualidad es La Campeona Mundial Femenina de la WWE (tercer reinado).

Entre sus logros en WWE, destaca dos reinados como Campeona Femenina de SmackDown y uno como Campeona en parejas. Además, fue la primera campeona de Divas de FCW,, la primera mujer en ganar la Batalla Real Femenina de WrestleMania y recientemente la Ganadora del maletín de Money in the Bank 2025.

También ha trabajado para la compañía Total Nonstop Action Wrestling (TNA), donde trabajó bajo su nombre real y tuvo un reinado como Campeona Mundial de Knockouts.

Iyo Sky

Masami Odate, de 35 años, o también conocida como Iyo Sky, es una luchadora profesional japonesa de la marca Raw. Entre sus logros destacan, un reinado como Campeona Mundial Femenina en Parejas de la WWE junto a Dakota Kai. Anteriormente, se presentaba en el territorio NXT con el nombre de Io Shirai, donde fue Campeona Femenina y Campeona en Parejas.

Odate es acreditada con el nombre de Io Shirai, con el que hizo su debut luchistico en marzo de 2007. Anduvo varios años trabajando como luchadora de equipo, uniéndose a su hermana mayor, Mio Shirai, junto con la que luchó en varias promociones en Japón y México, ganando el TLW World Young Women’s Tag Team Championship en el proceso.

En junio de 2010, las hermanas se unieron a Kana para formar Triple Tails, mismo que duraría quince meses, antes de que Masami se separara para iniciar su carrera individual con la promoción World Wonder Ring Stardom. En abril de 2013, ganó el título de la promoción, el World of Stardom Championship, que conservaría durante más de quince meses.

Entre sus resultados se destacan dos reinados como Campeona Mundial de Stardom, también fue una vez Goddess of Stardom, Wonder of Stardom, High Speed y SWA World Champion y un récord de cinco veces Artist of Stardom Champion, lo que la convierte en la única Campeona Grand Slam de Stardom. Fue reconocida como la ace de Stardom.

Jacy Jane

Taylor Grado, de 29 años, conocida con el nombre de Jacy Jane, es una luchadora profesional estadounidense de la marca NXT, en la que el 27 de mayo de 2025 ganó el Campeonato Femenino venciendo a la chilena Stephanie Vaquer.

Becky Lynch

Rebecca Quin, de 38 años, mejor conocida como Becky Lynch, es una luchadora profesional irlandesa que es reconocida como una histórica de WWE, al ser Campeona Femenina de SmackDown en cinco ocasiones y se Raw dos veces.

Además, fue la ganadora del Royal Rumble Femenino en 2019 y la primera mujer en encabezar un evento principal en WrestleMania, junto a Charlotte Flair y Ronda Rousey. Asimismo, es la única luchadora en portar ambos títulos mundiales femeninos simultáneamente.

En 2023, ganó El Campeonato Femenino de NTX, convirtiéndose en la sexta campeona Grand Slam. Con nueve títulos en su dominio, es junto a la japonesa Asuka la máxima campeona extranjera en la historia de La WWE.

En 2019, Twitter la nombro sexta en su lista de mejores atletas femeninas del mundo.

Rhea Ripley

Demiti Rose Bennett, de 28 años, conocida con el nombre Rhea Ripley, es una luchadora profesional australiana que después de competir en el circuito independiente utilizando su nombre real desde 2013, se unió a la WWE en 2017 como parte del torneo inaugural Mae Young Classic. Luego de llegar a semifinales de la segunda edición del torneo en 2018, pasó a integrar parte del roster original de NTX UK, convirtiéndose en la campeona inaugural en agosto de 2018.

Al terminar su tiempo con NTX UK, pasó a formar parte del roster de luchadores, desde 2019 hasta 2021, donde logró ganar el Campeonato Femenino de NXT y se convirtió en la primera luchadora de la marca en proteger su título en WrestleMania, el evento insignia de la WWE. Al ser sumada al roster principal, fue colocada en la marca Raw y rápidamente ganó el Campeonato Femenino de Raw en WrestleMania 37, y tiempo después se unió al grupo The Judgment Day.

Adicionalmente al Campeonato Femenino de NXT UK y el Campeonato Femenino de NXT, es una ex Campeona Femenina (Raw) y ex Campeona Femenina en parejas. Después de ganar el Campeonato Femenino de SmackDown en abril de 2023, se convirtió en la séptima Campeona Triple Corona Femenina y la quinta Campeona Grand Slam, así como en la única luchadora en haber logrado los cinco títulos mencionados.

Además, es la primera campeona australiana en la historia de La WWE. Adicionalmente, fue la ganadora del Royal Rumble femenino 2023, convirtiéndose en la cuarta luchadora y la primera mujer en ganar un combate Royal Rumble como el participante número uno, y también estableció un récord de tiempo más largo en el Rumble femenino con 1:01:01 minutos. Ganadora de tres Slammy Awards como mejor luchadora 2023, mejor combate junto a Charlotte Flair en WrestleMania 39 y mejor facción con The Judgment Day.

Liv Morgan

Gionna Jenne Daddio, de 28 años, mejor conocida bajo el nombre de Liv Morgan, es una luchadora profesional y actriz estadounidense donde es presentada en la marca Raw. Entre sus logros, subraya cuatro reinados como Campeona Femenina en Parejas, dos como Campeona Femenina Mundial, además de ser la inaugural Campeona Femenina de Crown Jewel y ganadora de un Money in the Bank.

En 2014, Daddio firmó un contrato con La WWE y fue asignada al WWE Performance Center, apareciendo más tarde en NXT con el nombre de Liv Morgan. Fue escalada al roster principal en 2017 e hizo equipo con Ruby Riott y Sarah Logan para formar el grupo The Riott Squad. Después de que este se disolvió en 2019, Morgan se convirtió en una luchadora individual.

En 2022, Morgan ganó el combate de escaleras Money in the Bank femenino y lo cobraría en la misma noche, derrotando a Ronda Rousey para ganar el Campeonato femenino de SmackDown, el primer título en su carrera como luchadora. En 2023, formó un equipo con Raquel Rodríguez, con quien logró ganar el Campeonato Femenino en Parejas de WWE, en dos ocasiones.

A su vez, en 2024, nuevamente ganó Campeonato Mundial Femenino (anteriormente conocido como Campeonato Femenino de Smackdown) tras derrotar a Becky Lynch en el evento King and Queen of the ring. Ese mismo año, Morgan derrota a Nia Jax en Crown Jewel para coronarse como la Primera Campeona Femenina de Crown Jewel.

Tiffany Stratton

Jessica Lynn Woynilko, de 26 años, mejor conocida como Tiffany Stratton, es una luchadora profesional estadounidense que se presenta en la marca SmackDown y que además es la presente Campeona Femenina en su primer reinado.

También destaca un reinado como Campeona Femenina de NXT, haber ganado el maletín Money In the Bank Femenino en 2024 y haber canjeado su oportunidad el 3 de enero de 2025 en SmackDown, convirtiéndose así en la actual Campeona Femenina de WWE.

Giulia

Eimi Gloria Matsudo, de 31 años, mejor conocida Giulia es una luchadora profesional japonesa de la marca SmackDown, y que actualmente es Campeona de Estados Unidos.

También es conocida por haber trabajado para World Wonder Ring Stardom, e Ice Ribbon, donde luchó desde su debut en 2017 hasta octubre de 2019.

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)