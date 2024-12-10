Leones aumentó mala racha de Caribes

Leones del Caracas venció este martes a Caribes de Anzoátegui con pizarra de 9-1 en el Alfonso "Chico" Carrasquel de Puerto La Cruz. El cuadro melenudo hunde a la tribu que ahora acumula cuatro derrotas al hilo.

Eugenio Suárez y Wilfredo Tovar comandaron la ofensiva melenuda tras remolcar ocho de las nueve carreras fabricadas. Suárez se fue para la calle en par de opotunidas, ligando de 4-2, mientras que Tovar sonó un bambinazo y ligó de 3-2.

El lanzador Jesús Reyes (1-0) se acreditó su primer triunfo, mientras que Darien Núñez (0-2) cargó con la derrota de los orientales.

