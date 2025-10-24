Liga de Quito goleó a Palmeiras y se acerca a la final de la Copa Libertadores

Liga de Quito logró una contundente victoria de 3-0 sobre Palmeiras en el partido de ida de las semifinales de la Copa Libertadores.

Los goles fueron anotados por Gabriel Villamil, quien marcó a los 16 y 45 minutos, y Lisandro Alzugaray, que convirtió un penal a los 27.

A pesar de que Liga de Quito no mantuvo el mismo ritmo en el segundo tiempo, su portero Alexander Domínguez tuvo intervenciones clave, y el equipo terminó con un jugador menos tras la expulsión de Bryan Ramírez.

El equipo ecuatoriano mostró un juego intenso en la altitud de Quito, mientras que Palmeiras, campeón en 1999, 2020 y 2021, sufrió su primera derrota en el torneo.

El encuentro de vuelta se llevará a cabo la próxima semana en Sao Paulo y la final de la Libertadores está programada para el 29 de noviembre en Lima.

