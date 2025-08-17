Lionel Messi regresó y convirtió gol para Inter Miami

Inter Miami venció 3-1 a Los Angeles Galaxy en el Chase Stadium este sábado 16 de agosto en otra jornada de la MLS.

Jordi Alba, Lionel Messi (estuvo dos semanas fuera por lesión) y Luis Suárez firmaron los tantos del conjunto local, que dominó de principio a fin y se llevó una importante victoria.

Inter Miami subió al cuarto lugar del Oeste con 45 puntos y todavía le quedan diez partidos por jugar. Por su parte, el Galaxy se queda con 16 puntos y ocho partidos por disputar. El campeón defensor de la MLS está contra las cuerdas: aunque aún tiene opciones matemáticas.

El equipo de Javier Mascherano deberá enfrentar el miércoles a Tigres, también en el Chase Stadium, en un duelo de cuartos de final de la Leagues Cup.

EL MEJOR DE TODOS LOS TIEMPOS 🐐😮‍💨 pic.twitter.com/4LR4I0m1DZ — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 17, 2025

Noticia al Día