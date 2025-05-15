Los Timberwolves dejan fuera a los Warriors

Los Timberwolves de Minnesota sellaron este miércoles su clasificación a las finales de la Conferencia Oeste por segunda temporada consecutiva, un hito sin precedentes en la historia de la franquicia. Con un triunfo por 121-110 en casa, cerraron la serie 4-1 ante los Warriors de Golden State.

La temporada pasada, los Dallas Mavericks de Luka Doncic frustraron el sueño de los Wolves de alcanzar las Finales. Sin embargo, esta vez el equipo liderado por Anthony Edwards tendrá una nueva oportunidad, tras eliminar a unos Warriors debilitados por la lesión en los isquiotibiales de Steph Curry en el primer partido de la serie.

El Target Center de Minneapolis fue testigo de la cuarta victoria consecutiva del conjunto dirigido por Chris Finch, que ahora aguarda por su rival en la siguiente fase, que saldrá entre los Denver Nuggets y el Oklahoma City Thunder.

En cuanto a las figuras del encuentro, Julius Randle brilló con 29 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias, mientras que Edwards contribuyó con 22 puntos, siete rebotes y doce asistencias.