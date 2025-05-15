Miércoles 20 de agosto de 2025
Deportes

Los Timberwolves dejan fuera a los Warriors

El cuadro de Minnesota selló si pasé a la final de conferencia

Por Daniel García

Los Timberwolves dejan fuera a los Warriors
Los Timberwolves de Minnesota sellaron este miércoles su clasificación a las finales de la Conferencia Oeste por segunda temporada consecutiva, un hito sin precedentes en la historia de la franquicia. Con un triunfo por 121-110 en casa, cerraron la serie 4-1 ante los Warriors de Golden State.

La temporada pasada, los Dallas Mavericks de Luka Doncic frustraron el sueño de los Wolves de alcanzar las Finales. Sin embargo, esta vez el equipo liderado por Anthony Edwards tendrá una nueva oportunidad, tras eliminar a unos Warriors debilitados por la lesión en los isquiotibiales de Steph Curry en el primer partido de la serie.

El Target Center de Minneapolis fue testigo de la cuarta victoria consecutiva del conjunto dirigido por Chris Finch, que ahora aguarda por su rival en la siguiente fase, que saldrá entre los Denver Nuggets y el Oklahoma City Thunder.

En cuanto a las figuras del encuentro, Julius Randle brilló con 29 puntos, ocho rebotes y cinco asistencias, mientras que Edwards contribuyó con 22 puntos, siete rebotes y doce asistencias.

Sucesos

A tiros y puñaladas mataron a venezolano delante de su pareja embarazada e hija en Perú

De múltiples impactos de bala y puñaladas fue asesinado un venezolano delante de su pareja en estado de gravidez y su pequeña hija, de cinco años de edad, cuando se encontraba en el cercado de Lima, en Perú. Varios sujetos lo interceptaron en plena vía pública y sin mediar palabras lo atacaron.

Deportes

Venezuela y China Taipéi lucharán por el pase a la final internacional en la Serie Mundial de Pequeñas Ligas

Venezuela buscará su cuarta victoria consecutiva en el torneo mundial
Deportes

Gleyber Torres alcanzó las 500 carreras impulsadas en Grandes Ligas

Torres negoció un boleto con las bases llenas, alcanzando las 500 de por vida en las Mayores
Deportes

Francisco Álvarez vuelve a la lista de peloteros lesionados

El receptor criollo sufre un esguince en su dedo pulgar


