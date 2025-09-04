Jueves 04 de septiembre de 2025
Al Dia

Los últimos cinco encuentros de Venezuela contra Argentina como visitante en las eliminatorias mundialistas

El territorio argentino se ha vuelto hostil para una selección que ha sacado siempre pocos puntos fuera de casa.

Por Pasante1

Los últimos cinco encuentros de Venezuela contra Argentina como visitante en las eliminatorias mundialistas
Imagen: Yahoo Noticias
El territorio argentino ha representado históricamente un desafío para la Vinotinto, que ha logrado sumar pocos puntos fuera de casa. Este jueves 4 de septiembre, en el marco de la jornada 17 de las Eliminatorias CONMEBOL rumbo al Mundial de Norteamérica 2026, la selección nacional se enfrentará a la poderosa albiceleste en Buenos Aires.

Con motivo de este crucial encuentro, hacemos un repaso por el historial de la Vinotinto en la capital argentina y cómo le ha ido en este exigente escenario.

Argentina vs. Venezuela (18/11/2004)

Argentina le ganó 3-2 a Venezuela en un partido que era la undécima fecha de las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Alemania 2006, que fue jugado en el estadio monumental de Buenos Aires.

José Manuel Rey (5 minutos en contra), Juan Riquelme (45+3) y Javier Saviola (67), marcaron los goles de Argentina, que con ese triunfo lideraron la clasificación, mientras que, por otro lado, Ruberth Moran (32) y Leonel Vielma (74) anotaron los tantos venezolanos.

Argentina vs. Venezuela (28/03/2009)  

El seleccionado argentino, en el día de su debut oficial de Diego Maradona como técnico del equipo, goleó 4 a 0 a Venezuela, en un partido correspondiente a la undécima jornada de las Eliminatorias Sudamericanas.

Los goles del partido los marcaron Lionel Messi, Carlos Tevez, Maximiliano Rodríguez y Sergio Agüero.

Argentina vs. Venezuela (23/03/2013)

Argentina, en ese momento, consolidó su liderato en ese entonces al golear a Venezuela por 3-0 y bajarla al cuarto puesto de la tabla, el último que otorgaba la clasificación directa al Mundial de Brasil 2014, con dos goles de Gonzalo Higuaín y uno de Lionel Messi.

Argentina vs. Venezuela (05/09/2017)  

La valentía de Venezuela produjo una sorpresa mayúscula en el Monumental al empatar ante Argentina, que era la clara favorita para llevarse los 3 puntos y le complicó de una manera inesperada su posible clasificación al Mundial de Rusia 2018.

La primera anotación de Venezuela vino de parte del Jhon Morillo (50), mientras que solo 4 minutos después Rolf Feltscher pondría el empate con un gol de penal.

Argentina vs. Venezuela (25/03/2022)  

La selección argentina goleó por 3-0 a Venezuela en lo que fue la penúltima jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

En una noche fría de otoño en el estadio Alberto J. Armando “La Bombonera”, de Buenos Aires, la albiceleste se impuso con goles de Nicolás González, Ángel Di María y su capitán. Lionel Messi

Con este triunfo, una Argentina ya clasificada para el Mundial alcanzó los 38 puntos para quedar segundo detrás del líder Brasil, mientras que una Venezuela en reconstrucción se mantenía en el último lugar con 10 unidades.

Con información de El Universo de Guayaquil, Ámbito de Argentina, ESPN Argentina y La Marca de España.

Noticia al Dia/Diego Casanova (Pasante)

Lee también: Con la misión de sumar: La Vinotinto se mide ante Argentina por Eliminatorias Sudamericanas

