Miércoles 03 de septiembre de 2025
Deportes

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada

El yaracuyano impulsó las dos carreras de su equipo, que sufrió un nuevo revés como local

Por Daniel García

Luis Arráez conectó el séptimo vuelacerca de temporada
Durante la derrota 6-2 de los Padres de San Diego ante los Orioles de Baltimore en el Petco Park de California, el infielder criollo Luis Arráez disparó su séptimo vuelacerca de temporada, contribuyendo con las dos únicas carreras de su equipo.

El estacazo del yaracuyano cayó en la parte baja del tercer capítulo, trayendo al plato a su compatriota Freddy Fermín, quien se encontraba en circulación, y acercando en ese momento a su equipo, que perdía 3-2. El recorrido del batazo fue de 393 pies entre jardines derecho y central.

El criollo finalizó su presentación, yéndose de 4-1 con anotada y par de remolques. Arráez lucha por subir su promedio en la presente temporada, acumulando 154 inatrapables, 56 anotadas, 52 impulsadas y promedio de .285 en 540 apariciones al bate.

