Luis García encendió las alarmas en Houston tras sentir molestias en su codo derecho

El lanzador venezolano Luis García fue retirado de la lomita este martes durante el encuentro entre los Astros de Houston y los Azulejos de Toronto, luego de manifestar molestias en su codo derecho. El incidente ocurrió en la segunda entrada, cuando García lanzó una recta de 88 millas por hora y de inmediato hizo señas al dugout, solicitando atención médica.

Esta fue apenas su segunda apertura en Grandes Ligas tras una larga ausencia de más de dos años, producto de una cirugía Tommy John realizada en mayo de 2023. Su regreso había generado expectativas en la organización texana, que busca reforzar su rotación en la recta final de la temporada.

García fue relevado por AJ Blubaugh tras completar una entrada y dos tercios, en la que permitió una carrera y ponchó a un bateador. Su velocidad promedio en la recta fue de apenas 90.2 mph, por debajo de sus registros habituales.

Se espera que este miércoles los Astros de Houston emitan el parte médico oficial sobre la condición del lanzador, quien ya había enfrentado contratiempos durante su rehabilitación, incluyendo inflamaciones recurrentes en el mismo codo.

La situación genera preocupación en el cuerpo técnico liderado por Joe Espada, que aún no ha ofrecido declaraciones sobre la gravedad del percance ni el tiempo estimado de recuperación.