Magallanes blanqueó a Tigres y escaló una posición en la tabla

Navegantes del Magallanes combinó por primera vez en este Round Robin, las herramientas infalibles para ganar un juego de pelota: bateo abundante y oportuno, a la par de un pitcheo que no proporciona libertades a sus contrarios.

Y sobre el terreno del Estadio José Pérez Colmenares, la nave valenciana transitó sin problemas para propinar paliza y blanqueo de 10-0, en propia casa a Tigres de Aragua.

Si bien la ofensiva respondió con 18 inatrapables, no es menos cierto que el tan cuestionado pitcheo navegantes, demostró en esta ocasión que puede enderezar el rumbo.

El dominicano Cristofer Ogando (1-0) se afianzó en el montículo con pelota de dos hits en seis episodios. Luego el tridente de Anthony Vizcaya, Enderson franco y Felipe Rivero, se organizó para mantener la pulcritud que prodigó el quisqueyano. Sólo un hit pudieron conectar los bengalíes en el tercio final del encuentro.

Vale decir que este juego sirvió para dejar al desnudo las graves fallas de los Tigres. El abridor-refuerzo Ben Braymer (0-1) no pudo ir más allá del cuarto capítulo y los cuatro brazos que vinieron en su auxilio, llegaron cargados de gasolina, excepción hecha de Bruce Rondón en el séptimo acto. Aragua presentó la cara opuesta del Magallanes: lamentable ofensiva e insolventes brazos.

El club navegante mejoró su récord a 2-5, lo cual le permite abandonar el sótano del Round Robin, propiedad exclusiva de Tigres, a partir de la caída del out 27 en este cotejo. En este juego que tuvo duración de 3 horas con dos minutos, se registró un solo pecado y fue cometido por José Gómez, camarero filibustero.

Sencillo de José Peraza en el segundo inning, remolcó a Renato Núñez abrir la cuenta del Magallanes, que se vería abultada a 3-0 en el cuarto, merced a imparable impulsor de Alberth Martínez y elevado de sacrificio de Tucupita Marcano, Renato volvió a copar escena en el quinto con imparable impulsor, que en las piernas del refuerzo Gabriel Arias elevó a 4-0 la diferencia. En el octavo, los Navegantes, amparados en grueso racimo de seis carreras, con voraz ataque de seis hits, pusieron el definitivo 10-0.

Eliezer Alfonzo Jr. y Cristofer Ogando, rindieron declaraciones postjuego por ByM Sport. "Excelente trabajo colectivo en este juego. El abridor Cristofer Ogando estuvo estupendo y pude aportar trío de incogibles, dos anotadas y dos remolcadas. Tuvimos una conversación antes del juego y concluimos que debemos disfrutar cada turno y hacer el trabajo que sabemos hacer. Hasta ahora, las cosas no habían salido bien con los lanzadores. Al combinar bateo y pitcheo, junto al inicio de una buena racha, nos podemos meter en la pelea. En este momento, del segundo lugar hacia abajo, todos los equipos estamos apretujados. Todo puede pasar”, expresó Alfonzo Jr. receptor navegante.

“Me mantuve enfocado todo el juego. Me coloqué por encima de los bateadores y pude hacer a tiempo los ajustes necesarios para no perder el dominio sobre los bateadores. La recta y el split resultaron las armas principales para mantener a raya a mis oponentes. Darwin Marrero, nuestro coach de pitcheo, me recomendó no perder la calma para ejecutar bien los pitcheos, la ocasión en la cual me visitó en el montículo. El secreto de la buena actuación de hoy, estuvo en ir pitcheo a pitcheo para poder sacarlos outs. Así pude completar mi labor de seis innings”, expresó pausadamente Cristopher Ogando, ganador del encuentro.

Aragua, que no ha podido ganar en casa en esta instancia, sale de gira este lunes para dos juegos en Maracaibo contra Águilas del Zulia, equipo que le ha ganado ocho de nueve confrontaciones en toda la temporada. Magallanes estará de descanso en esta próxima jornada.

