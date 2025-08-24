El venezolano Maikel García conectó su bambinazo 13 de la temporada este domino 24 de agosto en el encuentro entre Reales de Kansas City y Tigres de Detroit.

García dio el jonrón de línea por el jardín izquierdo en la parte alta del séptimo episodio ante los envíos del lanzador derecho Brenan Hanifee para aumentar la ventaja de su equipo a diez carreras por siete.

El criollo batea para un promedio de .300, con 13 cuadrangulares, 13 cuadrangulares y un OPS de .831, siendo una campaña excepcional para el "barrendero".

