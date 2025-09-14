Manchester City goleó al Manchester United y se quedó con el Derbi

Manchester City goleó 3-0 al Manchester United en el Etihad Stadium este domingo 14 de noviembre por la cuarta jornada de la Premier League.

Los goles fueron obra de Phil Foden y Erling Haaland x2 en un duelo donde los ‘cityzens’ agravaron la crisis de los ‘red devils’.

Con este resultado, el conjunto de Pep Guardiola es octavo con seis puntos, mientras que los dirigidos por Rúben Amorim se ubican en la posición 14 de la tabla.

De esta manera, Manchester City deberá pensar en su compromiso ante Napoli pro Uefa Champions League (próximo jueves). Por su parte, Manchester United enfrentará a Chelsea en la próxima fecha de la liga inglesa.

Noticia al Día