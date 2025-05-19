Marinos barrió a Brillantes como local en los playoffs de la SPB

Marinos de Oriente derrotó 93-79 a Brillantes del Zulia este domingo 18 de mayo en el Rutaca Sport de Maturín en el segundo encuentro de los playoffs de la Superliga Profesional de Baloncesto.

El más destacado del duelo fue Wesley Saunders (Marinos) quien se fue con 26 puntos, cuatro rebotes y cinco asistencias. Por su parte, Gerardo Suero (Brillantes) aportó 15 unidades, seis rebotes y una asistencia.

Con esto, Marinos de Oriente cuenta con un récord de 2-0 y Brillantes del Zulia está con 0-2.

El próximo partido entre estas escuadras será el martes 20 de mayo en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo.

