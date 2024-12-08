McLaren conquistó el campeonato de constructores en la F1

La escudería McLaren conquistó el campeonato de constructores (después de 26 años) de la F1 en el Gran Premio de Abu Dhabi (última carrera de la temporada) disputado este domingo 8 de diciembre.

El británico Lando Norris se llevó este Gran Premio, dominando de principio a fin para terminar como subcampeón del mundo (por detrás del cuatro veces campeón Max Verstappen) y asegurarle el campeonato de constructores a McLaren, quien también tiene en sus filas a Oscar Piastri (gran campaña).

Por su parte, los pilotos de Ferrari, Carlos Sainz Jr. y Charles Leclerc completaron el podio. Lewis Hamilton y George Russell (Mercedes) finalizaron cuarto y quinto, respectivamente.

El argentino Franco Colapinto tuvo que abandonar por un incidente. Dicho esto, su futuro en el mundo del automovilismo aún es incierto.

Esta significó la última carrera de Lewis Hamilton en Mercedes y de Carlos Sainz Jr. en Ferrari. El siete veces campeón mundial correrá el próximo año en el equipo de Maranello, mientras que el español hará lo propio en Williams.

McLAREN CLINCH THEIR FIRST CONSTRUCTORS' CHAMPIONSHIP OF THE 21ST CENTURY! 🏆



What an achievement, what a season! 🧡#F1 #AbuDhabiGP pic.twitter.com/e9Yyd6pcXo — Formula 1 (@F1) December 8, 2024

Noticia al Dia