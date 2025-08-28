Messi lidera convocatoria final de Argentina para enfrentar a la Vinotinto y Ecuador

La Selección Argentina de fútbol oficializó este jueves la lista de 29 jugadores convocados por el técnico Lionel Scaloni para disputar las dos últimas jornadas de las eliminatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026, con la presencia estelar de Lionel Messi, quien podría despedirse de las Eliminatorias como local ante Venezuela.

Argentina, ya clasificada al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, enfrentará a Venezuela el 4 de septiembre en el Estadio Monumental y a Ecuador el 9 de septiembre en Guayaquil, en lo que será el cierre de la fase clasificatoria.

La nómina incluye a figuras consagradas como Emiliano Martínez (Aston Villa), Cristian Romero (Tottenham), Rodrigo De Paul (Inter Miami), Lautaro Martínez (Inter de Milán) y Julián Álvarez (Manchester City), además de jóvenes promesas como Claudio Echeverri, Franco Mastantuono y Valentín Carboni, todos del River Plate y Monza respectivamente.

Entre las novedades destacan Alan Varela (FC Porto), Nicolás Paz (Como 1907) y José Manuel López (Palmeiras), mientras que regresan nombres como Giovani Lo Celso, Gonzalo Montiel y Juan Foyth.