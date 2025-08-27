MLB anuncia fecha para el inicio de la temporada 2026

Las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) anunciaron oficialmente que la temporada 2026 comenzará el próximo 25 de marzo con un único juego inaugural entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco, en el Oracle Park.

Este encuentro marcará el inicio más temprano en la historia moderna de la MLB y será el único programado para esa fecha, en lo que se ha denominado el Opening Night de la campaña. La elección de estos dos equipos no es casual: se trata de una de las rivalidades más emblemáticas entre franquicias de ligas opuestas, con siete enfrentamientos en Series Mundiales y una rica historia compartida desde los tiempos en que ambos clubes residían en Nueva York.

Además del atractivo deportivo, el evento promete ser una celebración del béisbol clásico y contemporáneo, con figuras estelares en ambos rosters y una cobertura multiplataforma que incluirá transmisiones en vivo, contenido exclusivo y activaciones para los fanáticos.

La temporada 2026 también incluirá otros hitos destacados, como el 96º Juego de las Estrellas, que se celebrará el 14 de julio en Filadelfia, y un fin de semana de rivalidades del 15 al 17 de mayo, con duelos como Yankees vs. Mets y Dodgers vs. Angelinos.

Con este anuncio, la MLB refuerza su apuesta por los grandes espectáculos y por mantener viva la tradición de los duelos históricos que han marcado generaciones de fanáticos.