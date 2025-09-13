Moises Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas

El venezolano Moisés Ballesteros conectó su primer cuadrangular en las Grandes Ligas este sábado 13 de septiembre en la derrota de los Cachorros de Chicago 4-5 ante los Rays de Tampa Bay.

En la segunda entrada, el novato de Chicago conectó un lanzamiento del pitcher de los Rays, Drew Rasmussen, enviando la bola alto por el jardín izquierdo.

Lo curioso fue que el jonrón se dirigió hacia donde estaba Anthony Rizzo, quien estaba sentado entre los fanáticos. El ex primera base de los Cachorros abrió los ojos sorprendido y se levantó de un salto mientras la bola llegaba.

Esto después de que Rizzo anunciara su retiro como pelotero profesional y decidiera ir a disfrutar del compromiso de su amado equipo.

Cabe destacar que Ballesteros debutó el 13 de mayo de 2025, y se convirtió en el venezolano número 498 en jugar en la MLB.

Moisés Ballesteros hits his first Major League home run …



TO ANTHONY RIZZO 🤯 pic.twitter.com/C8fXQoXVuH — MLB (@MLB) September 13, 2025

