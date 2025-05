Neymar volvió al terreno después de un año de lesión

-El atacante brasileño Neymar Jr., jugó con el Al Hilal de Arabia Saudita, luego de superar su grave lesión que lo apartó de las canchas por un año. Recordemos que el estelar atacante carioca sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco de la pierna izquierda en las Eliminatorias Sudamericanas durante octubre de 2023.

Neymar ingresó al minuto 77 del juego entre su equipo Al Ain en la Liga de Campeones asiática que que se disputó en Emiratos Árabes. En los pocos minutos, el delantero, de 32 años, sorprendió con un remate peligroso que casi ingresa al fondo de la portería rival.

El duelo finalizó 5-4 en favor del Al Hilal de Neymar, teniendo como protagonista al atacante Salem Al Dasawari, quien concretó triplete para la victoria de su equipo.

«Lo que más quiero en la vida es jugar al fútbol. He sufrido mucho cada día que he estado fuera del campo. Esto es lo que más me duele», expresó Neymar entre lágrimas.

Lee también: El legendario ciclista Chris Hoy confesó que sufre cáncer terminal