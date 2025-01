Pequeña Liga de Cacique Mara celebrará elecciones para escoger junta directiva

La pequeña liga zuliana de Cacique Mara celebrará próximamente nuevas elecciones para la escogencia de la nueva junta directiva que presidirá los próximos tres años, luego de que el Consejo de Honor del Directorio Nacional de Pequeñas Ligas de Venezuela aprobara una junta electoral.

Para este caso, se eligieron dos comisiones, donde los representantes del Consejo de Honor decidieron que el comité electoral válido es el elegido el 7 de septiembre por los representantes, managers, técnicos y directivos.

El Consejo de Honor del Directorio Nacional de Beisbol de Pequeñas Ligas, ordenó al presidente de la liga, Kendry Gutiérrez, juramentar al comité electoral integrado por Yulitza Martínez, Ilfred Méndez y Luaida Lizardo, quienes se encargarán de velar por el cronograma electoral desde este domingo donde se fijará la fecha exacta de los comicios.

«Denunciamos las irregularidades que se estaban cometiendo para favorecer la plancha del presidente actual, quien junto a los directivos Antonio Veneri y Victor Solarte me acusaron de sabotaje. Ya se hizo justicia, aquí tienen las pruebas de que no se estaba presentando ningún boicot y que sus actuaciones estaban fuera de los reglamentos y estatutos que rigen dicho proceso», indicó Yaskely Pirela, directiva, quien aseguró que sus actuaciones fueron apegadas a la norma y no para boicotear el proceso.

Representantes y miembros que conforman la liga, solicitaron al presidente del Directorio Nacional de Pequeñas Ligas de Venezuela, Raúl Salazar, hacer cumplir la sentencia emitida por el Consejo de Honor para la celebración de unas elecciones justas por el beneficio de más de 600 peloteros que hacen vida en la pequeña liga marabina.

Foto: Xiomara Solano

Noticia al Día / El Pitazo

Lee también: Águilas afina detalles bajo las instrucciones de Lipso Nava