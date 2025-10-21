Martes 21 de octubre de 2025
Deportes

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

El equipo de Luis Enrique demostró su poderío ofensivo con seis goleadores diferentes

Por Christian Coronel

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

París Saint Germain, vigente campeón y líder del grupo A, ofreció un espectáculo de juego y goles este martes en Alemania, donde se impuso al Bayer Leverkusen con un contundente 2-7, logrando así su tercera victoria en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Los goles del equipo dirigido por Luis Enrique fueron obra del central ecuatoriano Willian Pacho (7′), Desiré Doué (41′ y 45+3′), Khvicha Kvaratskhelia (44′), Nuno Mendes (50′), Ousmane Dembélé (66′), quien regresó de una lesión y anotó casi de inmediato tras entrar al campo, y Vitinha (90′).

Con este resultado, el PSG lidera provisionalmente su grupo con 9 puntos, igualado con el Inter de Milán y el Arsenal, mientras que el Leverkusen se encuentra en la 26ª posición con dos empates y una derrota.

Dembélé, flamante Balón de Oro, necesitó solo tres minutos para marcar tras su regreso, después de seis semanas de baja por una lesión en el muslo derecho.

"Entré un poco como de puntillas, no estaba al 100%. Quería haber jugado contra el Estrasburgo, pero el entrenador me pidió que esperara un poco más. Me sentí muy bien en el campo", comentó el exjugador del FC Barcelona.

En la primera mitad, Desiré Doué fue el protagonista, recordando su última actuación en la Champions, donde brilló en la final contra el Inter de Milán en mayo, anotando un doblete y asistiendo en otro gol.

Además de sus dos tantos, Doué recibió un codazo que provocó la expulsión del capitán del Leverkusen, Robert Andrich (33′), seguido por la roja a Illya Zabarnyi del PSG.

El primer gol de Willian Pacho con el PSG llegó de un cabezazo picado tras un centro de Nuno Mendes. Ante 1.800 aficionados parisinos en Leverkusen, el equipo de Luis Enrique demostró su poderío ofensivo con seis goleadores diferentes, enviando un claro mensaje a Europa: están decididos a defender su título.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Se suspende el partido entre Barcelona y Villarreal en Miami

Terremoto de magnitud 5,1 golpea el este de Afganistán

Terremoto de magnitud 5,1 golpea el este de Afganistán

Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

La segunda semana de la LVBP arranca con estos juegos

La segunda semana de la LVBP arranca con estos juegos

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

Hallaron cadáver de venezolano con signos de tortura dentro de un motel en Medellín

21 de octubre: Día nacional del Neurólogo

21 de octubre: Día nacional del Neurólogo

Shakira versionará temas de pies descalzos y Fijación Oral para celebrar sus aniversarios

Shakira versionará temas de pies descalzos y Fijación Oral para celebrar sus aniversarios

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Arrestaron a joven por exhibir una escopeta a través de las redes sociales en Maracaibo

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Esto pasó en Ecuador con el sobreviviente del bombardeo del gobierno de Trump en el Caribe

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

Sanae Takaichi se convierte en primera gobernante de Japón

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

WhatsApp permitirá saber cuándo ciertos contactos subieron un estado

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Capturan en el Zulia al homicida de una abuela de 70 años en Trujillo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Adolescente se lanzó por la ventana de su casa tras sufrir acoso escolar en España

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Sicarios asesinaron a venezolana y dejaron una rosa junto a su cuerpo en Perú

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Presidente Maduro acusó a Baltazar Parra de conspirar contra canonización de JGH

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Para el Día de la Chinita: El Zulia tendrá nueva conexión aérea nacional

Migbelis Castellanos bautizó a su bebé y la tierna reacción del pequeño con el cura se hizo viral

Migbelis Castellanos bautizó a su bebé y la tierna reacción del pequeño con el cura se hizo viral

Noticias Relacionadas

Nacionales

Lluvias nocturnas provocan caída de árboles y deslizamientos en Valera

Las inspecciones se extendieron a Bajada del Río, La Floresta y Las Pulgas, con atención inmediata por parte de los funcionarios
Deportes

Detenidos 230 seguidores del Napoli antes del encuentro con el PSV

Según la policía, las detenciones fueron preventivas y no se reportaron heridos ni daños significativos
Deportes

Fermín lidera paliza del Barcelona al Olympiacos en la Champions League

Barcelona suma seis puntos en tres jornadas disputadas

Deportes

Yulimar Rojas salta a los 30 años de vida

La plusmarquista es la atleta más laureada en Venezuela, poseedora de récords mundiales en el atletismo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025