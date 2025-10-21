PSG destrozó al Bayer Leverkusen y sigue con puntaje perfecto en la Champions League

París Saint Germain, vigente campeón y líder del grupo A, ofreció un espectáculo de juego y goles este martes en Alemania, donde se impuso al Bayer Leverkusen con un contundente 2-7, logrando así su tercera victoria en la fase de grupos de la Liga de Campeones.

Los goles del equipo dirigido por Luis Enrique fueron obra del central ecuatoriano Willian Pacho (7′), Desiré Doué (41′ y 45+3′), Khvicha Kvaratskhelia (44′), Nuno Mendes (50′), Ousmane Dembélé (66′), quien regresó de una lesión y anotó casi de inmediato tras entrar al campo, y Vitinha (90′).

Con este resultado, el PSG lidera provisionalmente su grupo con 9 puntos, igualado con el Inter de Milán y el Arsenal, mientras que el Leverkusen se encuentra en la 26ª posición con dos empates y una derrota.

Dembélé, flamante Balón de Oro, necesitó solo tres minutos para marcar tras su regreso, después de seis semanas de baja por una lesión en el muslo derecho.

"Entré un poco como de puntillas, no estaba al 100%. Quería haber jugado contra el Estrasburgo, pero el entrenador me pidió que esperara un poco más. Me sentí muy bien en el campo", comentó el exjugador del FC Barcelona.

En la primera mitad, Desiré Doué fue el protagonista, recordando su última actuación en la Champions, donde brilló en la final contra el Inter de Milán en mayo, anotando un doblete y asistiendo en otro gol.

Además de sus dos tantos, Doué recibió un codazo que provocó la expulsión del capitán del Leverkusen, Robert Andrich (33′), seguido por la roja a Illya Zabarnyi del PSG.

El primer gol de Willian Pacho con el PSG llegó de un cabezazo picado tras un centro de Nuno Mendes. Ante 1.800 aficionados parisinos en Leverkusen, el equipo de Luis Enrique demostró su poderío ofensivo con seis goleadores diferentes, enviando un claro mensaje a Europa: están decididos a defender su título.

