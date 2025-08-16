Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

El arquero venezolano de la Universidad Católica de Ecuador, Rafa Romo, sufrió una lesión en la sindesmosis tibioperonea de uno de sus tobillos y estará fuera de acción dos semanas.

Romo, quien es figura de la Vinotinto en el actual premundial, ha tenido problemas para mantener la continuidad en su club debido a constantes inconvenientes físicos.

Esta lesión encendió las alarmas en el cuerpo técnico de la selección venezolana, que se juega en septiembre (ante Argentina y Colombia) su pase al repechaje, pensando en la Copa del Mundo 2026.

🚨Rafa Romo sufre una lesión de la sindesmosis tibioperonea en uno de sus tobillos.



Estará alejado de los terrenos por dos semanas (aproximadamente). pic.twitter.com/6gAJWPwRem — Edgard González (@edgarddeportes) August 16, 2025

