Rafa Romo sufrió lesión y encendió las alarmas en la Vinotinto

El arquero venezolano de la Universidad Católica de Ecuador, Rafa Romo, sufrió una lesión en la sindesmosis tibioperonea de uno de sus tobillos y estará fuera de acción dos semanas.
Romo, quien es figura de la Vinotinto en el actual premundial, ha tenido problemas para mantener la continuidad en su club debido a constantes inconvenientes físicos.
Esta lesión encendió las alarmas en el cuerpo técnico de la selección venezolana, que se juega en septiembre (ante Argentina y Colombia) su pase al repechaje, pensando en la Copa del Mundo 2026.
Noticia al Día