Ranger Suárez lanzó una joya para apuntarse su décimo triunfo

El lanzador venezolano Ranger Suárez continúa consolidándose como uno de los brazos más sólidos de los Filis en las Grandes Ligas, al alcanzar su décima victoria de la temporada con una actuación dominante frente a los Nacionales de Washington.

Suárez lanzó siete entradas en blanco, permitiendo apenas tres imparables y propinando 11 ponches, su cifra más alta en un solo juego durante la presente campaña. El zurdo no otorgó boletos y mantuvo el control absoluto del encuentro, guiando a su equipo a una victoria por 3-0.

Con este resultado, Suárez mejora su récord personal en 10-6, con una efectividad de 3.07, reafirmando su rol como pieza clave en la rotación abridora de Filadelfia.

Por otra parte, el receptor venezolano Rafael Marchán también brilló en la jornada, impulsando las tres carreras del encuentro y formando una batería impecable con Suárez, en una muestra del talento criollo que sigue dejando huella en el beisbol de las Grandes Ligas.

Este logro posiciona a Ranger Suárez junto a Jesús Luzardo como los únicos lanzadores venezolanos con 10 o más victorias en la temporada 2025.