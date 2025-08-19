Martes 19 de agosto de 2025
Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono

El conjunto de Xabi Alonso no jugó su mejor partido; sin embargo, le fue suficiente para doblegar a un Osasuna que se dedicó a defender su campo

Por Christian Coronel

Real Madrid debutó con triunfo por la mínima en el estreno de Mastantuono
Real Madrid venció 1-0 a Osasuna en el estadio Santiago Bernabéu este martes 19 de agosto por la primera jornada de LaLiga.

El único tanto fue obra de Kylian Mbappé (penal) al minuto 51, después de una infracción cometida al mismo atacante francés.

El conjunto de Xabi Alonso no jugó su mejor partido; sin embargo, le fue suficiente para doblegar a un Osasuna que se dedicó a defender su campo.

El argentino Franco Mastantuono hizo historia y debutó en ‘La Casa Blanca’ a los 18 años. Asimismo, Dani Carvajal regresó después de una larga lesión.

Real Madrid deberá visitar al Real Oviedo de Salomón Rondón en la próxima fecha del campeonato español.

