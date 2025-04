Real Madrid recupera a tres piezas para su debut ante el Stuttgart en Champions

Éder Militao figura en la convocatoria del Real Madrid para su estreno en la Champions, ante el Stuttgart en el estadio Santiago Bernabéu, en un partido para el que regresan Jude Bellingham y Aurélien Tchouaméni, recuperados de sus lesiones, y en el que Carlo Ancelotti no podrá contar con David Alaba, Eduardo Camavinga, Brahim Díaz y Dani Ceballos.

El brasileño Militao que no había podido jugar con su selección por una sobrecarga muscular, sufrió una molestia el sábado ante la Real Sociedad que no le impidió acabar el partido, pero le ha impedido entrenar desde entonces. Ancelotti ha cuidado su estado, pero le incluye en la convocatoria al no sufrir lesión alguna.

El técnico madridista respira al recuperar para su centro del campo a dos figuras importantes, el inglés Bellingham, de baja desde que el 23 de agosto se lesionó en un entrenamiento con una lesión en la planta del pie, y al francés Tchouaméni, que no pudo acudir con su selección ni jugar ante la Real Sociedad por un problema en un pie.

A la lista de habituales lesionados que forman Alaba, Camavinga y Ceballos, se ha sumado Brahim que sufrió una lesión muscular de importancia en el abductor derecho ante la Real Sociedad y estará más de dos meses de baja.

EFE

