Lunes 03 de noviembre de 2025
Deportes

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Una delegación del club madridista, que incluía a ambos, así como a Trent Alexander-Arnold y Emilio Butragueño, entregó dos ramos de flores en memoria del futbolista portugués

Por Christian Coronel

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Real Madrid aprovechó su visita a Anfield para rendir un emotivo homenaje a Diogo Jota, el jugador del Liverpool que recientemente perdió la vida en un trágico accidente de tráfico.

Durante las ruedas de prensa de Xabi Alonso y Huijsen, una delegación del club madridista, que incluía a ambos, así como a Trent Alexander-Arnold y Emilio Butragueño, entregó dos ramos de flores en memoria del futbolista portugués. Para Trent, este gesto fue especialmente significativo, ya que Jota había sido su compañero de equipo.

El equipo blanco llegó a Liverpool para enfrentarse al Liverpool en la cuarta jornada de la Liga de Campeones. Partieron de Madrid al mediodía, listos para demostrar su capacidad de triunfar en grandes partidos, esta vez en un escenario icónico fuera del Santiago Bernabéu.

A pesar de la vuelta de Trent, no fue él quien recibió la mayor ovación en el aeropuerto. Los aficionados que esperaban la llegada del equipo mostraron su entusiasmo especialmente por Kylian Mbappé y Jude Bellingham, quienes fueron muy aclamados.

Mbappé, considerado uno de los mejores futbolistas del mundo, sigue siendo un ícono en Inglaterra, mientras que el regreso de Jude, siendo un jugador inglés, también contribuyó a su cálida recepción. Ambos son figuras admiradas en el ámbito del fútbol global, lo que refleja su popularidad y el impacto que tienen en la afición.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Real Madrid rinde tributo a Diogo Jota en su llegada a Anfield

Venezuela recibirá apoyo de €21,5 millones de la UE por daños causados por el huracán Melissa

Venezuela recibirá apoyo de €21,5 millones de la UE por daños causados por el huracán Melissa

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Anunciados los ganadores del FIFPro World 11 2025

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Águilas del Zulia anunció al importado Ethan Lindow

Águilas del Zulia anunció al importado Ethan Lindow

Superación desde la oscuridad: tres historias de vida

Superación desde la oscuridad: tres historias de vida

Robert Suárez ejerce cláusula de salida y va a la agencia libre

Robert Suárez ejerce cláusula de salida y va a la agencia libre

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

Denuncian presunto maltrato contra un perrito en Lomas del Valle 2

¡Cambio entre Caracas y Magallanes! Anthony Vizcaya llega al conjunto melenudo

¡Cambio entre Caracas y Magallanes! Anthony Vizcaya llega al conjunto melenudo

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Knicks se recupera y frena la racha invicta de los Bulls

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

Egipto inaugura el Gran Museo Egipcio, el más grande del mundo dedicado a una sola civilización

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

El pulso de China a la desinformación: ‘Influencers’ deberán ser expertos con título

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Luka Doncic lidera triunfo de Lakers sobre el Heat

Mujer cortó el rostro de su hija de 15 años con una hojilla

Mujer cortó el rostro de su hija de 15 años con una hojilla

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Loco lindo y la bombita Belloso donde se agolpan los recuerdos

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Un hombre muerto tras explotar parte de una residencia en Los Robles

Tigres continúa en la cima de la tabla tras el cierre de la tercera semana en la LVBP

Tigres continúa en la cima de la tabla tras el cierre de la tercera semana en la LVBP

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

Murió la sexagenaria del fuerte choque entre un carrito porpuesto contra un camión cisterna en Pomona

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

El Centro Comercial Montielco invita a su gran Parrandón Navideño este jueves 6-Nov

Sobre la posibilidad de que EEUU entre en guerra contra Venezuela Trump reiteró:

Sobre la posibilidad de que EEUU entre en guerra contra Venezuela Trump reiteró: "No lo creo"

Noticias Relacionadas

Internacionales

Perú rompe relaciones diplomáticas con México

De Zela arremetió en conferencia de prensa contra el Gobierno mexicano que encabeza Claudia Sheinbaum, a quien criticó por sus "expresiones inaceptables y falsas" sobre el expresidente peruano, Pedro Castillo, a quien catalogan como perseguido político
Deportes

Harold Castro se alzó con el Premio Jugador de la Semana en la LVBP

Esta es la tercera vez que Castro recibe el premio en su carrera, luego de que lo obtuvo dos veces en la temporada pasada de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional
Deportes

Águilas del Zulia anunció al importado Ethan Lindow

Lindow dejó récord de 11 triunfos y cinco reveses en 21 presentaciones como abridor en la Atlantic League. Además, ponchó a 71 rivales en 101.1 innings con el York Revolution
Al Dia

Osleivis Basabe se acerca a su retorno con Águilas

El toletero zuliano se prepara para regresar a la acción a mediados de noviembre, con la mira puesta en retomar su ritmo competitivo.

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025