Real Madrid y Barcelona conocen a sus rivales para la Copa del Rey

Barbastro (2a. RFEF, Cuarta División)-Barcelona, Pontevedra (2a. RFEF)-Mallorca, Deportiva Minera (2a. RFEF)-Real Madrid y UD Logroñés (2a. RFEF)-Athletic Club de Bilbao son algunos de los enfrentamientos de Dieciseisavos de Final de la Copa del Rey de España, según deparó el sorteo celebrado este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).
Los dos grandes estandartes del fútbol español, Real Madrid y Barcelona, más el vigente campeón de la Copa del Rey, Athletic Club de Bilbao, y el Mallorca, subcampeón, entran en esta ronda al quedar exentos de las anteriores al ser los cuatro que disputarán en enero la Supercopa de España en Yeda (Arabia Saudita).
Estos son los duelos en los Dieciseisavos de Final, a partido único, que se disputarán del 3 al 5 de enero del 2025:
UD Barbastro (2a. RFEF) – Barcelona (1a.)
Pontevedra (2a. RFEF) – Mallorca (1a.)
UD Logroñés (2a. RFEF) – Athletic Club de Bilbao (1a.)
Deportiva Minera (2a. RFEF) – Real Madrid (1a.)
Ourense (1a. RFEF) – Real Valladolid (1a.)
Ponferradina (1a. RFEF) – Real Sociedad (1a.)
Marbella (1a. RFEF) – Atlético de Madrid (1a.)
Racing Ferrol (2a.) – Rayo Vallecano (1a.)
Cartagena (2a.) – Leganés (1a.)
Huesca (2a.) – Betis (1a.)
Eldense (2a.) – Valencia (1a.)
Almería (2a.) – Sevilla (1a.)
Racing Santander (2a.) – Celta de Vigo (1a.)
Tenerife (2a.) – Osasuna (1a.)
Elche (2a.) – Las Palmas (1a.)
Granada (2a.) – Getafe (1a.)
