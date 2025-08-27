Ronald Acuña Jr. quiere jugar en la pelota dominicana

El estelar jardinero venezolano Ronald Acuña Jr., figura de los Bravos de Atlanta en las Grandes Ligas, podría cumplir el deseo de jugar en la Liga de Beisbol Profesional de República Dominicana (LIDOM) durante la temporada invernal 2025-2026, siempre y cuando reciba la autorización médica y contractual de su organización.

Acuña Jr., reconocido por su explosividad ofensiva y carisma dentro y fuera del terreno, ha manifestado públicamente su interés en formar parte de la pelota dominicana, destacando su admiración por el nivel competitivo de la liga y su cercanía con jugadores dominicanos como Juan Soto, Ketel Marte y otras figuras quisqueyanas.

En declaraciones recientes, el jugador expresó: “Si el equipo me da el permiso y se confirma que sí puedo jugar, claro que me encantaría”, dejando entrever su preferencia por los Tigres del Licey, actuales campeones del circuito.

El de La Sabana, ya ha tenido participación en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) con los Tiburones de La Guaira, equipo con el que conquistó el campeonato en la campaña 2023-2024. Su posible incursión en la pelota dominicana marcaría un nuevo capítulo en su trayectoria invernal, generando expectativa entre fanáticos caribeños y seguidores del béisbol venezolano.

La decisión final dependerá del estado físico del jugador, quien viene de afrontar una larga lesión de rodilla tras una operación, y del análisis que realicen los Bravos de Atlanta sobre los riesgos asociados a su participación fuera de la MLB.