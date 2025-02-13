Ronald Acuña Jr. vuelve y brilla en el inicio de la primavera de los Braves

El entrenamiento de primavera finalmente ha llegado y los Atlanta Braves están listos para corregir el rumbo después de una decepcionante temporada 2024. La temporada baja fue difícil, ya que los Braves perdieron a algunos de sus nombres más importantes en la agencia libre.

El manager de los Braves, Brian Snitker, dio a los aficionados una luz de esperanza con actualizaciones sobre Strider y Acuña. Recientemente habló con MLB Network sobre el estado de ambos jugadores y lo que dijo es extremadamente alentador para los fanáticos de los Braves.

Ronald Acuna BP he crushes one that hits the video board in left field. And look at his reaction walking out of the cage.#ForTheA pic.twitter.com/7YgxOSnBUN — Alison Mastrangelo (@AlisonWSB) February 13, 2025

Snitker mencionó que ambos jugadores estarán en sus propios programas y cronogramas de regreso. Señaló que en la reciente sesión lateral de Strider, la pelota salía bien de su mano, lo cual es un desarrollo muy importante y emocionante.

En cuanto a Ronald, Snitker afirmó que está cumpliendo con todos los objetivos hasta ahora y se ve bien. Aseguró al equipo de MLB Network que Acuña no ha hecho "cortes y cosas por el estilo" aún, por lo que todavía tiene algunos avances por hacer, pero no hay noticias que deban preocupar a los aficionados por el momento.

Lo más importante es que Snitker espera que ambos jugadores regresen temprano en la temporada 2024. Con suerte, esto significa que podrán volver en algún momento de mayo. Es muy alentador escuchar que las cosas van según lo planeado hasta ahora, ya que ambos jugadores fueron muy extrañados la temporada pasada.