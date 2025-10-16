Russell Westbrook acordó con Kings de Sacramento

El experimentado Russell Westbrook llegó a un acuerdo para unirse a los Kings de Sacramento de cara a la temporada 2025-26 de la NBA.

Se prevé que Westbrook firme por el salario mínimo de veterano en su 18ª temporada en la liga. A sus 36 años, el base se unirá a su séptimo equipo en la NBA, y será el cuarto desde la temporada 2022-23, tras su paso por los Nuggets de Denver.

Sacramento finalizó la temporada pasada en el puesto 28 en puntos desde la banca y 29 en asistencias, lo que evidencia la falta de impacto de su segundo equipo. La llegada de Westbrook busca abordar esta deficiencia, aportando su intensidad, ritmo y capacidad de creación.

En las últimas dos temporadas, Westbrook ha estado entre los 10 primeros en la votación para el Sexto Hombre del Año, lo que respalda su contribución en minutos controlados.

Más allá de sus estadísticas, Westbrook aporta una presencia veterana que puede elevar el nivel competitivo del equipo. En su última temporada con Denver, promedió 13.3 puntos, 6.1 asistencias y 4.9 rebotes en 27.9 minutos, con un 44.9% en tiros de campo y un 52% en tiros de dos, el mejor porcentaje de su carrera.

Se espera que Westbrook se incorpore a los entrenamientos a finales de esta semana, justo a tiempo para preparar el debut de los Kings en la temporada 2025-26, que será el próximo 22 de octubre contra los Phoenix Suns.

BREAKING: Nine-time NBA All-Star Russell Westbrook has agreed on a deal to sign with the Sacramento Kings, Jeff Schwartz of Excel Sports Management tells ESPN. The 2017 league MVP enters his 18th NBA season. pic.twitter.com/Y0SrfKJrcf — Shams Charania (@ShamsCharania) October 15, 2025

Noticia al Día