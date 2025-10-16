Jueves 16 de octubre de 2025
Deportes

Russell Westbrook acordó con Kings de Sacramento

Este será su séptimo equipo en la NBA, después de pasar por Thunder, Rockets, Wizards, Lakers, Clippers y Nuggets

Por Christian Coronel

Russell Westbrook acordó con Kings de Sacramento
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El experimentado Russell Westbrook llegó a un acuerdo para unirse a los Kings de Sacramento de cara a la temporada 2025-26 de la NBA.

Se prevé que Westbrook firme por el salario mínimo de veterano en su 18ª temporada en la liga. A sus 36 años, el base se unirá a su séptimo equipo en la NBA, y será el cuarto desde la temporada 2022-23, tras su paso por los Nuggets de Denver.

Sacramento finalizó la temporada pasada en el puesto 28 en puntos desde la banca y 29 en asistencias, lo que evidencia la falta de impacto de su segundo equipo. La llegada de Westbrook busca abordar esta deficiencia, aportando su intensidad, ritmo y capacidad de creación.

En las últimas dos temporadas, Westbrook ha estado entre los 10 primeros en la votación para el Sexto Hombre del Año, lo que respalda su contribución en minutos controlados.

Más allá de sus estadísticas, Westbrook aporta una presencia veterana que puede elevar el nivel competitivo del equipo. En su última temporada con Denver, promedió 13.3 puntos, 6.1 asistencias y 4.9 rebotes en 27.9 minutos, con un 44.9% en tiros de campo y un 52% en tiros de dos, el mejor porcentaje de su carrera.

Se espera que Westbrook se incorpore a los entrenamientos a finales de esta semana, justo a tiempo para preparar el debut de los Kings en la temporada 2025-26, que será el próximo 22 de octubre contra los Phoenix Suns.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Russell Westbrook acordó con Kings de Sacramento

Russell Westbrook acordó con Kings de Sacramento

Una fallecida y una vivienda colapsada dejaron las precipitaciones en Caracas

Una fallecida y una vivienda colapsada dejaron las precipitaciones en Caracas

Omar Courtz deslumbró en el Palacio de Eventos de Maracaibo

Omar Courtz deslumbró en el Palacio de Eventos de Maracaibo

Se busca a Trixie: Se extravió en La Vanega

Se busca a Trixie: Se extravió en La Vanega

Mercedes confirma a Russell y Antonelli como dupla para la temporada 2026 de Fórmula 1

Mercedes confirma a Russell y Antonelli como dupla para la temporada 2026 de Fórmula 1

Servicio público: Robert Van Rysseghem necesita una mano amiga

Servicio público: Robert Van Rysseghem necesita una mano amiga

Frenkie de Jong renovó su contrato con Barcelona hasta 2029

Frenkie de Jong renovó su contrato con Barcelona hasta 2029

Cinco mil venezolanos abarrotarán Plaza de San Pedro en Roma para presenciar canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles

Cinco mil venezolanos abarrotarán Plaza de San Pedro en Roma para presenciar canonización de José Gregorio Hernández y la Madre Carmen Rendiles

Fiesta de cumpleaños de Vinícius termina en proceso judicial por

Fiesta de cumpleaños de Vinícius termina en proceso judicial por "perturbar" a sus vecinos

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan

Cada 16 de octubre, se celebra el Día Mundial del Pan

Águilas del Zulia anunció la incorporación de Alí Castillo y Pedro Rodríguez

Águilas del Zulia anunció la incorporación de Alí Castillo y Pedro Rodríguez

Tigres silenciaron a Cardenales en el juego inaugural de la LVBP

Tigres silenciaron a Cardenales en el juego inaugural de la LVBP

Azulejos despierta y vapulea a Marineros en el tercero de la Serie de Campeonato

Azulejos despierta y vapulea a Marineros en el tercero de la Serie de Campeonato

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 16 de octubre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este jueves 16 de octubre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este jueves 16 de octubre

Titulares de la prensa nacional para este jueves 16 de octubre

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

Nueva especie de pez se suma a la fauna marina de Venezuela

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

¡Es Oficial! La escultura más grande de José Gregorio Hernández, tendrá su hogar en Guacara

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en

¡Todo Listo! Águilas del Zulia debuta en la temporada ante Tiburones en "El Nido"

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU

Nuevo vuelo de repatriación con 153 connacionales arribó a Venezuela procedente de EEUU

Ricardo Portillo apaga sus 82 velitas hoy 16-Oct

Ricardo Portillo apaga sus 82 velitas hoy 16-Oct

Noticias Relacionadas

Al Dia

Faltan tres días para la canonización de los venezolanos José Gregorio Hernández y Carmen Rendiles

Todo está listo para el gran acto de fe significativo para los venezolanos
Deportes

Frenkie de Jong renovó su contrato con Barcelona hasta 2029

Junto a él estuvo el presidente Joan Laporta
Deportes

Fiesta de cumpleaños de Vinícius termina en proceso judicial por "perturbar" a sus vecinos

El caso está siendo tramitado por el 9º Juzgado Especial Penal de Río
Al Dia

Michael Schumacher mostraría señales de recuperación, según periodista francés

El piloto alemán firmaría un casco para un evento benéfico

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025