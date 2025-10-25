Sábado 25 de octubre de 2025
Salomón Rondón anotó en el empate 3-3 ante el Girona

El venezolano marcó el segundo gol del Real Oviedo

Por Daniel García

Foto: Agencias
El Girona y Real Oviedo igualaron 3-3 en el estadio Municipal de Montilivi, en el marco de la décima jornada de La Liga. El delantero venezolano Salomón Rondón volvió a hacerse presente en el marcador, anotando su segundo gol oficial desde su regreso a la primera división del fútbol español.

El encuentro comenzó con dominio alternado, pero fue el Oviedo quien abrió el marcador con un penal convertido por Federico Viñas en el minuto 37. Rondón tras un cabezazo, amplió la ventaja en el 57’, colocando el 0-2 parcial que parecía encaminar la victoria para los asturianos.

Sin embargo, el Girona reaccionó con fuerza en el tramo final del partido. Cristhian Stuani, con dos penales (minutos 63 y 90), y Azzedine Ounahi (minuto 83) dieron vuelta al marcador, colocando el 3-2 que ilusionaba a la afición local.

Cuando todo parecía definido, David Carmo apareció en el minuto 90+8 para marcar el gol del empate definitivo, rescatando un punto valioso para el equipo dirigido por Luis Carrión.

Este resultado representa un empate positivo para el Real Oviedo, que suma en casa de un rival directo por la permanencia y mantiene al Girona en el último lugar de la tabla por diferencia de goles.

