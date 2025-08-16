Salvador Pérez conectó su cuadrangular 295 de por vida

El pelotero venezolano Salvador Pérez conectó su cuadrangular número 22 de la temporada y el 295 de por vida en las Grandes Ligas para comandar el triunfo de Reales de Kansas City 3-1 frente a Medias Blancas de Chicago.

Por su parte, el también criollo Lenyn Sosa despachó su decimoquinto vuelacercas de la campaña para traer la única rayita de su equipo.

Pérez terminó el juego con tres turnos, dos hits, su doblete número 29 y el jonrón 22, que sacó por el jardín derecho a 380 pies (115,8 metros), anotó dos carreras e impulsó una;

Maikel García dio un hit en cuatro turnos, produjo una carrera y dos veces salió por la ruta del ponche, mientras Ángel Zerpa trabajó el séptimo inning en el montículo de Reales despachando en fila a los tres bateadores que enfrentó, dos con ponches.

Salvador Pérez siempre llega con la solución al empate. ¡QUÉ NIVEL! 💪 pic.twitter.com/Rk3kPsrzcT — MLB Español (@mlbespanol) August 16, 2025

