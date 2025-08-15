Se cumplen 13 años del juego perfecto de Félix "El Rey" Hernández

El 15 de agosto de 2012, el lanzador venezolano de los Marineros de Seattle, Félix "El Rey" Hernández, lanzó un juego perfecto contra los Rays de Tampa Bay, ganando el duelo 1-0.

Cabe destacar que fue el primer juego perfecto en la historia de los Marineros y el primer venezolano en lograr esta hazaña en las Grandes Ligas. Además de ser el tercer latino en conseguirlo, por detrás de Dennis Martínez y Domingo Germán.

"El Rey" cumplió con 113 lanzamientos en total, con 77 strikes. Por su parte, ponchó a 12 rivales en una histórica jornada celebrada en el Safeco Field de Seattle.

Hernández ya había lanzado un juego de dos imparables en una salida anterior contra los Yankees de Nueva York y el manager Eric Wedge lo consideró la mejor salida de Hernández hasta ese momento.

El juego perfecto del criollo fue el número 23 en la historia de las Grandes Ligas, siendo considerado una obra maestra por parte de los críticos y aficionados.

Hace 13 años Félix Hernández lanzó juego perfecto ante los Rays. Aquel día la única carrera del juego la empujó Jesús Montero



ÚNICOS latinos en lanzar juego perfecto en MLB



Dennis Martínez 🇳🇮 v Dodgers



Félix Hernández 🇻🇪 v Rays



Domingo Germán 🇩🇴 v A'spic.twitter.com/f17xSx6mlU — Guillermo Liñares (@guille94) August 15, 2025

