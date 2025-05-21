Martes 26 de agosto de 2025
Deportes

Thunder arrolla a Wolves en el inicio de las finales del Oeste

El equipo de OKC demuestra el dominio que mantuvo desde el inicio de temporada

Por Daniel García

May 20, 2025; Oklahoma City, Oklahoma, USA; Oklahoma City Thunder guard Shai Gilgeous-Alexander (2) drives against Minnesota Timberwolves guard Anthony Edwards (5) in the fourth quarter during game one of the western conference finals for the 2025 NBA Playoffs at Paycom Center. Mandatory Credit: Alonzo Adams-Imagn Images
Oklahoma City Thunder arrancó con fuerza las finales de la Conferencia Oeste de la NBA al imponerse con autoridad por 114-88 a Minnesota Timberwolves en el primer partido de la serie.

El canadiense Shai Gilgeous-Alexander fue la gran figura del encuentro, anotando 20 de sus 31 puntos en la segunda mitad, liderando la ofensiva de los Thunder en un partido que les permite tomar ventaja en la eliminatoria al mejor de siete encuentros.

A pesar de haber tenido solo dos días de descanso tras eliminar a Denver Nuggets en una serie de siete partidos, Oklahoma mostró su dominio en casa con una segunda mitad arrolladora de 70-40.

Gilgeous-Alexander, quien tuvo un inicio complicado con dos de 13 en tiros de campo, logró recuperarse y terminó con 31 puntos, cinco rebotes, nueve asistencias y tres robos.

El apoyo de Jalen Williams fue clave, aportando 19 puntos, ocho rebotes, cinco asistencias y cinco robos, mientras que Chet Holmgren sumó 15 puntos, siete rebotes, tres asistencias y dos tapones. Minnesota Timberwolves, por su parte, intentó mantenerse en la pelea con 15 triples anotados, aunque lanzó 51 veces desde larga distancia, sin poder frenar el ritmo de los Thunder.

El segundo partido de la serie se disputará este jueves en el Paycom Center de Oklahoma City.

