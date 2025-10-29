Thunder derrota a los Kings para sumar su quinta victoria consecutiva

Los Thunder de Oklahoma City extendieron su racha perfecta en el inicio de la temporada al sumar su quinta victoria consecutiva, esta vez con un trabajado triunfo 107-101 sobre los Kings de Sacramento en el Paycom Center. El equipo volvió a apoyarse en su estrella y actual MVP, Shai Gilgeous-Alexander, quien lideró la remontada en el último cuarto.

Gilgeous-Alexander terminó la noche con 31 puntos, nueve rebotes y cuatro asistencias, encestando 14 de 26 tiros de campo. Aunque tuvo un tercer cuarto discreto (1 de 9 en tiros), se encendió en el tramo final, anotando nueve puntos en el último período y sellando la victoria con un triple decisivo a 16 segundos del final.

El Thunder llegó a estar abajo por 10 puntos al cierre del tercer cuarto y por siete con seis minutos por jugar, pero cerró el partido con un impresionante parcial de 17-4, apoyado en triples clave de Luguentz Dort, Alex Caruso y el propio SGA.

Además de Gilgeous-Alexander, Aaron Wiggins y el novato Ajay Mitchell aportaron 18 puntos cada uno, demostrando la profundidad del equipo pese a las ausencias de Chet Holmgren, Jalen Williams e Isaiah Joe, todos fuera por molestias físicas.

Por Sacramento, Domantas Sabonis registró un doble-doble con diez puntos y 18 rebotes, mientras que Zach LaVine y DeMar DeRozan sumaron 23 y 19 puntos, respectivamente. En su primer juego como titular esta temporada, el ex Thunder Russell Westbrook anotó 16 puntos y capturó nueve rebotes, aunque no pudo evitar la caída de su equipo.

Con este resultado, Oklahoma City se consolida como uno de los cuatro equipos invictos en la NBA y continúa demostrando por qué es el vigente campeón. Sacramento, por su parte, cae a 1-3 en el arranque de la campaña.