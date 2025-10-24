Viernes 24 de octubre de 2025
Thunder vence a Pacers con récord personal de Shai Gilgeous-Alexander

Shai Gilgeous-Alexander alcanzó su mejor marca personal al anotar 55 puntos

Por Christian Coronel

Shai Gilgeous-Alexander alcanzó su mejor marca personal al anotar 55 puntos, llevando al Thunder de Oklahoma City a su segunda victoria consecutiva en un emocionante partido que se decidió en doble tiempo extra, esta vez superando a los Pacers de Indiana por 141-135, en una repetición de las Finales de la NBA de la temporada pasada.

Con esta actuación, Gilgeous-Alexander, quien fue nombrado Jugador Más Valioso la temporada anterior, logró alcanzar los 50 puntos por quinta vez en su carrera, igualando a Russell Westbrook como el jugador del Thunder con más partidos anotando medio centenar de unidades.

Además, Ajay Mitchell contribuyó con un récord personal de 26 puntos, tras la victoria de Oklahoma City sobre Houston en su primer partido de la temporada, que también se decidió en doble tiempo extra.

Gilgeous-Alexander fue fundamental al iniciar la racha decisiva en el segundo tiempo extra. También se produjo un momento polémico cuando los árbitros otorgaron un tiempo muerto tardío a Oklahoma City, justo cuando parecía que Obi Toppin había robado el balón debajo del aro del Thunder.

En cuanto a su rendimiento, Gilgeous-Alexander tuvo una destacada efectividad, encestando 15 de 31 en tiros de campo y 23 de 26 desde la línea de tiros libres, además de aportar ocho rebotes y ocho asistencias.

