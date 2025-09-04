Jueves 04 de septiembre de 2025
Deportes

Una multitud se concentra en el Monumental de Buenos Aires para despedir a Messi

El astro argentino cierra ciclo con la selección en Eliminatorias Sudamericanas

Por Daniel García

Las puertas del Estadio Monumental de Buenos Aires se abrieron esta tarde para recibir a miles de fanáticos argentinos que, entre cánticos y avalanchas de emoción, colmaron el recinto para despedir a su máxima figura: Lionel Messi.

El capitán albiceleste jugará su último partido como local en unas eliminatorias mundialistas, frente a la Vinotinto, en el marco de la jornada 17 del clasificatorio mundial.

Vestidos con la camiseta albiceleste, y muchos con el dorsal "10″, los hinchas convirtieron la jornada en una celebración nacional. En entrevista previa, Messi confesó que será “un partido especial”, marcado por la presencia de sus familiares en las gradas, acompañándolo en este cierre simbólico de ciclo.

