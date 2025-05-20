William Contreras fue el héroe en triunfo de Cerveceros

El venezolano William Contreras se fue de 4-4 y conectó el sencillo de la victoria (con dos outs en la octava entrada) en el triunfo de Cerveceros de Milwaukee 5-4 a Orioles de Baltimore este lunes 20 de mayo.

A su vez, los criollos Jackson Chourio se fue de 5-0 y Andruw Monasterios de 3-0. William Contreras cuenta con un promedio de .258 con cuatro cuadrangulares, 23 carreras impulsadas, cinco bases robadas y un OPS de .741.

Los Cerveceros de Milwaukee se ubican en la cuarta posición de la División Central de la Liga Nacional con récord de 23 triunfos y 25 derrotas.

¡En el clutch! ¡William Contreras con su cuarto hit del juego puso a ganar a los Cerveceros de Milwaukee ante los Orioles de Baltimore!



Se fue de 4-4 con un 2B y 2 CI. #ThisIsMyCrew | #ElExtrabase⚾️🇻🇪 pic.twitter.com/eAx9rua0U6 — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) May 20, 2025

