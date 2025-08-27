Willson Contreras fue suspendido por seis juegos luego de ser expulsado ante Piratas

El pelotero venezolano Willson Contreras fue suspendido por seis juegos luego de ser expulsado en el último duelo entre Cardenales de San Luis y Piratas de Pittsburgh disputado en el Busch Stadium.
La suspensión estaba programada para iniciar desde esta noche, pero Contreras apeló la decisión y la disciplina llegará hasta que el proceso sea completado, por lo que el venezolano podrá acabar la serie contra Pittsburgh.
El nacido en Puerto Cabello ha jugado 122 encuentros en 2025 y tiene un promedio de bateo de .261 tras conectar 115 imparables en 441 turnos. Además, el primera base de los Cardenales ha impulsado 72 carreras y acumula 19 jonrones.
Durante la séptima entrada del juego contra los Piratas, Contreras se molestó con el ponche cantado por el umpire Derek Thomas y fue expulsado por discutir con él. El infielder avanzó sobre el juez y aparentemente hizo contacto antes de que fuera detenido por Oliver Marmol, el mánager de los Cardenales.
Después, el pelotero lanzó su casco y bate, pero el madero golpeó al entrenador de bateo Brant Brown. Al ser puesto en el dugout por sus compañeros, Contreras lanzó su espinillera y un chicle masticado al campo.
Según el pelotero, nunca agredió al umpire. De acuerdo con las declaraciones de Contreras a MLB.com, él solo pidió que el umpire "marcara los lanzamientos para ambos lados porque les estaba fallando".
Noticia al Día / AS