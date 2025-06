Wilson Álvarez arriba a 55 temporadas de vida

Tal día como hoy, pero del año 1970, nace en Maracaibo, estado Zulia, el destacado exlanzador zurdo Wilson Álvarez “El Intocable”, quien fue el pitcher venezolano más joven en ascender a las Grandes Ligas y el primero en lanzar un no hit no run.

En categorías infantiles

Álvarez a sus 11 años, inició su exitosa carrera en el beisbol, formando parte de la categoría infantil, prejunior y juvenil en la Pequeña Liga de Coquivacoa.

En ligas infantiles, el estelar zurdo ya asomaba su talento como gran lanzador. Se tituló campeón representando a la selección venezolana en el Campeonato Mundial Infantil celebrado en 1982 a sus 12 años, convirtiéndose en el mejor lanzador del torneo en tierras panameñas.

En 1984 abanicó a 21 rivales en un solo partido. En el Latinoamericano Infantil ponchó a 16 bateadores de la selección de México y a Cuba lo dejó en un solo imparable. Álvarez formó parte del equipo campeón del Mundial Juvenil de1986 en Fort Lauderdale, Estados Unidos.

Debut en la MLB

El 24 de julio de 1989, el zuliano con 19 años debutó en las Mayores con los Rangers de Texas, convirtiéndose en el venezolano número 54 en jugar en la Gran Carpa.

No hit no run

Un 11 de agosto de 1991, se convirtió en el primer criollo en lanzar un no hit no run con los Medias Blancas de Chicago, tras una brillante actuación en el Memorial Stadium de Baltimore. Ese día, su equipo derrotó 7-0 a los Orioles y Wilson abanicó a siete rivales.

Carrera beisbolística en la MLB

En 14 temporadas en la MLB, “El Intocable” registró.102 victorias, su efectividad fue de 3.96, 1330 abanicados, 12 juegos completos, cinco blanqueos y cuatro salvados en 1747.2 entradas de labor, vistiendo los uniformes de Rangers de Texas, Medias Blancas de Chicago, Gigantes de San Francisco, Mantarrayas de Tampa Bay y los Dodgers de Los Ángeles.

Este 24 de marzo de 2025, a sus 55 años, rendimos homenaje a uno de los zulianos más destacados en el deporte nacional, Wilson Álvarez “El Intocable”.

