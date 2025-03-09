Yulimar Rojas volvió a competir tras un año de lesión

La plusmarquista venezolana Yulimar Rojas, volvió este domingo a las pistas de Atletismo durante la celebración del Trofeo ciudad Salamanca.

La criolla compitió en la especialidad Salto de longitud tras casi un año por lesión en el tendón de Aquiles.

Pese a su debut, la venezolana falló en sus cuatro intentos, esperando competir próximamente en su especialidad de triple salto, donde ostenta marca récord mundial.

Tras finalizar su participación, la reina del triple salto se mostró alegre por su retorno a las competiciones, con el deseo de mejorar y superar nuevas marcas en un año lleno de retos.