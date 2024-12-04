Zulia establece récord paranacional en baloncesto sobre silla de ruedas en Oriente 2024

El equipo zuliano demostró su mejor defensa en este partido ante su rival, el conjunto de La Guaira, al obtener una contundente victoria con un marcador de 120-3, en el juego celebrado en el gimnasio Luis Ramos de Puerto La Cruz, estado Anzoátegui.

Con esta victoria, el equipo negriazul posee una ganancia y una derrota en su participación en los III Juegos Deportivos Paranacionales Oriente 2024.

Este miércoles 4 de diciembre, el quinteto enfrentará a Miranda a la 1 de la tarde en busca de una nueva victoria en el cierre de la fase de grupos que le permita consolidarse en el grupo C y clasificar a las semifinales.

Noticia al Día / Prensa IRDEZ