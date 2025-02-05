Bonos que podrían activar en las próximas horas

el Sistema Patria activará una serie de bonos a través de su plataforma digital como parte de las ayudas sociales que corresponden al mes de febrero.

Los beneficiarios de estos estipendios reciben la notificación de los abonos en un mensaje de texto enviado de manera directa y gradual al número registrado.

Desde el pasado sábado 1 de febrero comenzó la asignación de los pagos: Lactancia Materna, José Gregorio Hernández, 100% Escolaridad y Parto Humanizado.

¿Qué bonos podrían activar en las próximas horas en el Sistema Patria?

En tal sentido, y según el histórico de ayudas sociales entregadas por medio de la billetera Patria, se espera la asignación de 100% Amor Mayor. El monto es de 130,00 bolívares , mismo que el salario mínimo en Venezuela.

El registro para nuevas pensiones en Amor Mayor se realiza a través de la aplicación veQR en la tarjeta «100% Amor Mayor».

Además, mensualmente se incorporarán todas aquellas personas, que hayan formulado la solicitud, hayan cumplido efectivamente la edad para ser pensionados, estén registradas en la Plataforma Patria o tengan Carnet de la Patria y no reciban este pago a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS).

Noticia al Día/Información de Plataforma Patria